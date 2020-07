Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - (Korrekturmeldung) Radfahrer aufgrund plötzlichen Gesundheitsproblems gestürzt und im Krankenhaus verstorben

Karlsruhe (ots)

Ein 74 Jahre alter Radfahrer ist am Samstag gegen 22 Uhr im Karl-Wolf-Weg in der Karlsruher Südweststadt sehr wahrscheinlich aufgrund eines plötzlichen Gesundheitsproblems umgefallen und mit dem Kopf zu Boden gestürzt.

Der Mann kam nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam zunächst mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, denen er am Sonntag erlag. Fremdeinwirkung an dem Sturz ist laut Zeugen auszuschließen.

