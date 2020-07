Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: -Schwerer Verkehrsunfall auf der A27-

Schiffdorf -Schwerer Verkehrsunfall auf der A27-

Am 01.07.2020 ereignete sich gegen 08.00 Uhr auf der A27 in Höhe der Anschlussstelle Debstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Bremerhavener war in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er die Kontrolle über seinen BMW Sportwagen verlor und auf den auf dem Verzögerungsstreifen befindlichen VW Caddy einer 71-Jährigen aus der Stadt Geestland auffuhr. Nach ersten Ermittlungen waren akute gesundheitliche Probleme des BMW-Fahrers ursächlich für den Unfall. Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Geestländerin erlitt leichte Verletzungen. Der Senior aus Bremerhaven wird aufgrund seiner Erkrankung stationär behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am BMW wird auf 25.000 Euro, der am VW Caddy auf 15.000 Euro geschätzt. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten der Unfallfahrzeuge wurden durch die Berufsfeuerwehr Bremerhaven abgestreut. Die Ausfahrt Debstedt musste bis ca. 11.30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (Bild in Bildmappe)

