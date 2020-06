Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Unfall gesucht

Cuxhaven (ots)

Zeugen nach Unfall in Wanna gesucht

Wanna. Am Freitag, 26.06.2020, ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf der Landesstraße 118 zwischen Wanna und Krempel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Trecker und einem Motorrad (wir berichteten, s. Meldung v. 27.06.2020). Zu diesem Unfall sucht die Polizei weitere Zeugen. Eine Ersthelferin berichtete am Unfallort von dem Fahrer eines dunklen Chrysler PT Cruiser, der den Unfall gesehen haben könnte. Dieser Fahrer hatte an der Unfallstelle gehalten, seinen Weg jedoch kurz vor Eintreffen der Polizei fortgesetzt. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Auch andere Zeugen, die etwas zu dem Unfallgeschehen sagen können, werden gebeten, sich unter dieser Telefonnummer zu melden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell