POL-CUX: Vandalismus an Bushaltestellen

Geestland/Langen. In der Nacht von Freitag, 26.06.2020, auf Samstag, 27.06.2020, wurden an insgesamt vier Bushaltestelle in der Ziegeleistraße, dem Mittelfeldweg und dem Südstellenweg je eine Scheibe eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zudem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter 04743-9280 an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden.

