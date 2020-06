Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariates Geestland

Cuxhaven (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Autobahn 27 auf Grund von Starkregen zu zwei Verkehrsunfällen mit teils erheblichem Sachschaden. Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 50-jähriger Bremer in Richtung Bremen, als er zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen die Kontrolle über seinen Porsche verlor und gegen die Seitenschutzplanke schleuderte. Der an dem Porsche entstandene Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Gegen 20.00 Uhr schleuderte ein 18-jähriger Bremerhavener mit seinem BMW gegen die Seitenschutzplanke und anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Da der Pkw auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen kam, musste der Überholfahrstreifen an der Anschlussstelle Neuenwalde in Fahrtrichtung Bremen gesperrt werden. Beide Unfallverursacher hatten ihre gefahrene Geschwindigkeit nicht auf die Wetterverhältnisse angepasst. Sie müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell