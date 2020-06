POL-CUX: Erneuter Vorfahrtsverstoß auf der Bundesstraße 495, Kreuzung Altendorf -zwei Personen schwer verletzt

Polizeiinspektion Cuxhaven

Am gestrigen Abend gegen ca. 23:24 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bundesstraße 495 / Landesstraße 113. Ein 22-Jähriger aus Hemmoor befuhr mit seinem Audi die Landesstraße 113 aus Altendorf kommend und scheint nahezu ungebremst über die Bundesstraße 495 gefahren zu sein. Ein weiterer 22-Jähriger aus Hechthausen, der die Bundesstraße aus Wischhafen in Richtung Hemmoor befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Seite des Audis. Er, sowie seine 18-jährige Beifahrerin, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gerbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

