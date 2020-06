Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang im Bereich Hagen im Bremischen, OT: Finna

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 22:05 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 46 zwischen Finna und der Landesstraße 135 zu einem Verkehrsunfall mit leider tödlichem Ausgang gekommen. Ein 30-Jähriger Bewohner des Ortsteils Finna ist mit seinem PKW, in Fahrtrichtung der Landesstraße 135, nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Straßenbäumen kollidiert. Die eingesetzten Mitglieder der umliegenden freiwilligen Feuerwehren mussten den im Fahrzeugwrack eingeklemmten Verletzten zunächst befreien. Der alleinige Fahrzeuginsasse erlag aber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ist die Kreisstraße 46, bis ca. 02:30 Uhr, voll gesperrt gewesen.

