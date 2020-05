Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit 30000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Ein Auto ist am Montagabend an der Hochlarmarkstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei geparkten Wagen zusammengestoßen. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr den Unfallwagen in die Fliednerstraße, ließ ihn dort beschädigt stehen und flüchtete zu Fuß. Eine zweite Person soll ebenfalls weggerannt sein. Der Schaden wird auf insgesamt 30000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrer oder der Fahrerin dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden (0800 2361 111).

