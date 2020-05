Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mülltonnen und Auto ausgebrannt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Dienstag haben an drei verschiedenen Stellen Mülltonnen gebrannt. Der erste Brand wurde gegen 2.45 Uhr auf der Bogenstraße Ecke Brassertstraße gemeldet, dort brannten zwei Mülltonnen am Straßenrand. Nur zehn Minuten später, gegen 2.55 Uhr, wurde ein brennender Müllcontainer auf der Matthias-Claudius-Straße gemeldet. Gegen 4.45 Uhr rief ein Anwohner die Polizei, weil es an der Schillerstraße brannte. Hier war der Schaden größer, denn neben einer ausgebrannten Mülltonne, wurde auch ein Auto zerstört und eine angrenzende Hausfassade durch das Feuer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer von der Mülltonne auf das Auto und das Gebäude übergegriffen. Die Polizei schließt in allen Fällen Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

