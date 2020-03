Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Gemeldeter Wohnungsbrand in Gelsenkirchen Ückendorf

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Um 13:00 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Günnigfelder Straße einen Wohnungsbrand. Einheiten der Wache Altstadt und Heßler sowie der Führungsdienst der Wache Buer rückten aus. Unter der Verkleidung einer Dachgaube drang leuchter Rauch ins Freie, als die Altstadtwache die Einsatzstelle erreichte. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass es irgendwo im Bereich der Dämmung brennen musste und brachten die Drehleiter in Stellung. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz in die entsprechende Wohnung vor. Die Einsatzkräfte nahmen Teile der Gaubenverkleidung und der Dacheindeckung auf und suchten mit der Wärmebildkamera nach dem Brandherd. Wie angenommen, brannte eine geringe Menge Dämmmaterial, welche durch die Feuerwehr rasch abgelöscht werden konnte. Die abschließende Kontrolle mit der Wärmebildkamera verlief ebenfalls negativ, so dass die Einsatzstelle nach rund einer Stunde an die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden konnte. Der ebenfalls alarmierte Löschzug Ückendorf kam nicht mehr zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Carsten Jost

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: carsten.jost@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell