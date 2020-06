Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: An 5 Fahrzeugen Reifen zerstochen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Zeit zwischen Donnerstagabend 20.00 Uhr und dem heutigen Freitagmorgen 06:30 Uhr wurden 3 PKW und ein VW Bulli im Bereich der Deichstraße und der Neuen Reihe sowie ein PKW in der Altenwalder Chaussee beschädigt. Unbekannte zerstachen die Reifen der geparkten Pkw mit einem unbekannten Gegenstand. Am VW Bulli wurde mehrfach auf die Reifen eingestochen. Die Polizei bittet Zeugen sich bei ihr zu melden. Auch weitere mögliche Geschädigte werden aufgefordert, die Polizei zu informieren. Tel. 04721-5730

