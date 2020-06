Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Otterndorf; L 118 zwischen Wanna und Krempel Schwerer Verkehrsunfall Kradfahrer gegen Landmaschine

Cuxhaven (ots)

Am 26.06. gegen 14.10 Uhr hat sich ein schwerer Unfall auf der L 118 zwischen Wanna und Krempel ereignet. Ein 29 jähriger Fahrer eines Ackerschlepper mit Großballenpresse biegt nach links in einen Wirtschaftsweg ein. Dabei wird der entgegenkommende 23 jährige Kradfahrer übersehen, so dass es mit der Front des Ackerschlepper und dem Krad zur Kollision kommt. Der Kradfahrer erleidet dabei schwere Verletzungen und wird mittels Hubschrauber in Klinikum Reinkenheide geflogen.

Die L 118 musste für die Rettung und Unfallaufnahme für ca. 2, 5 Std vollgesperrt werden.

