POL-KS: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 7, Fahrtrichtung Süd, mehrere Lkws beteiligt

Kassel (ots)

Autobahn 7:

Auf der Autobahn 7 ist es zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Süd zwischen den Anschlusstellen Lutterberg und Kassel-Nord in Höhe des Parkplatzes Herkulesblick (Gemarkung Niestetal) gekommen. An dem Unfall sollen mehrere Lkw beteiligt sein. Die Rettungskräfte und die Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal sind auf dem Weg zum Unfallort. Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine Informationen vor. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Wir berichten nach.

