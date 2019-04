Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Wembach: Unfall verursacht und weg gefahren

Freiburg (ots)

Hinter einem VW Touran stand am Dienstag gegen 16.20 Uhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Audi an der Stoppstelle Hauptstraße/ B 317 in Wembach. Sie wollte nach links in Richtung Schönau abbiegen. Nachdem es die Verkehrslage zu lies, setzte sich der vor ihr stehende Touran in Bewegung. Allerdings nicht nach vorne, sondern im Rückwärtsgang zurück. Die Frau fing an zu hupen, was den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte. Die 30-jährige stieg aus, um sich den Schaden anzuschauen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Touran davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

