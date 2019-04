Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Adelhausen: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über die Terrassentüre verschafften sich am Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus im Kegelplatz. Alle Räume wurden durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden verschiedene Uhren, Schmuck und Münzen im fünfstelligen Wertbereich entwendet. Die Kriminalpolizei (07621 176-0) hat den Einbruch übernommen und bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum in oder um den Kegelplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

