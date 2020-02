Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33

Bad Dürrheim) Fahrzeugbrand (10.02.2020)

B 33 / Bad Dürrheim (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Montag gegen 13 Uhr auf der B 33 im Bereich der Abfahrt Marbach ein BMW in Brand. Zunächst rauchte es aus dem Motorraum, als der Fahrer und seine Insassen ausgestiegen waren, griff das Feuer auf das gesamte Fahrzeug über. Beim Eintreffen der Polizei stand der Pkw in Vollbrand, weshalb die freiwilligen Feuerwehren Bad Dürrheim und Villingen anrückten und das Feuer löschten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch der Straßenbelag beschädigt.

