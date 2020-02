Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg und St. Georgen) Kleidercontainer beschädigen Fahrzeuge (10.02.2020)

Triberg und St. Georgen (ots)

Ursächlich für zwei beschädigte Fahrzeuge waren zwei Altkleidercontainer, die am Montag einmal in Triberg in der Frejusstraße und einem al in St. Georgen in der Schwarzwaldstraße durch den starken Sturm auf zwei geparkte Fahrzeuge geschoben wurden. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

