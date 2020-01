Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Uslar (ots)

USLAR-DINKELHAUSEN (zi.)

Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer aus Finnentrop wollte am 21.01.20, um 12:45 Uhr, von der Straße Am Lindenfeld in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro.

