Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Auffahrunfall 10.02.2020

Steißlingen (ots)

Eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Person sowie über 14.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Montag gegen 13.30 Uhr in der Singener Straße. Ein 26-jähriger Alfa-Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache auf den Opel einer vor ihm verkehrsbedingt wartenden 51-jährigen Frau ungebremst aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Alfa abgewiesen und schlug in die Leitplanken ein. Bei dem Unfall wurde der junge Mann schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell