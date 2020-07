Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen gesucht + Blumenschale auf Fahrbahn gestellt + Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Zeugen gesucht

A 27. Am Dienstagabend, 30.06.2020, gegen 18:10 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Geestland eine Hochzeitsgesellschaft mit 5-6 Fahrzeugen gemeldet, die auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Bremerhaven-Geestemünde in Richtung Cuxhaven unterwegs waren. Diese Fahrzeuge sollen bei eingeschaltetem Warnblinklicht andere Verkehrsteilnehmer beim Überholvorgang "geschnitten" haben. Nur durch das umsichtige Verhalten der anderen Fahrzeugführer sei es nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Verursacher sollen den Verkehrsfluss zudem durch langsame Fahrweise und Nebeneinanderherfahren behindert haben. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim PK Geestland, Telefon: 04743-9280, zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++

Blumenschale auf Fahrbahn gestellt

Loxstedt. Im Zeitraum von Dienstag 30.06.2020, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 01.07.2020, 04.30 Uhr, verbrachten bislang Unbekannte eine bepflanzte Metall-Blumenschale (Durchmesser ca. 130 cm, Höhe 20 cm) von einem verankerten Ständer eines Blumengeschäftes in der Bahnhofstraße und legten diese auf die Fahrbahn. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Renault Megane gegen die Blumenschale. Der Pkw und die Blumenschale wurden beschädigt. Die Polizei in Loxstedt erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04744/731680.

+++++++++++++++++++++++++++

Verkerhsunfallflucht

Wremen. In der Zeit von Dienstag, 30.06.2020, gegen 18.20 Uhr, bis Mittwoch, 01.07.2020, gegen 07.00 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz im Rolf-Dircksen-Weg eine Verkehrsunfallflucht, in dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw beschädigte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den geschätzten Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Die Nordholzer Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04741 18193-0

