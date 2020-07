Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Gaststätte ++ PKW frontal gegen Baum

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Gaststätte

Geestland/Neuenwalde. Am Dienstagabend zwischen 20 und 22 Uhr sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Krempeler Straße in Neuenwalde eingebrochen. Die Täter hebelten eine Fluchttür des Saales auf und durchsuchten alle Räume der Gaststätte. Eine im Dachgeschoss liegende Wohnung wurde ebenfalls angegangen. Die Täter erbeuteten Bargeld und ein Wertgelass. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Zeugen die Hinwiese zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter 04743-9280 zu melden.

++++++

PKW frontal gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Schiffdorf. Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde ein 72-jähriger aus Geestland bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann war mit seinem PKW aus bisher ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 60 zwischen Bramel und Elmlohe nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

++++++

