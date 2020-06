Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 25.05.2020 - 31.05.2020

Amm 15.06.2020 erstattete ein 68jähriger Einbecker Anzeige bei der Polizei in Einbeck, im Namen seiner Schwiegermutter. Diese lebt seit Anfang des Jahres in einer Senioreneinrichtung. Dennoch gehen seit Mai 2020 diverse Rechnungen eines Erotikdienstes an ihrer alten Wohnanschrift ein. Die dort genannten Leistungen soll die Dame Anfang Mai per Telefon in Anspruch genommen haben, was nach Angaben der Anghörigen völlig ausgeschlossen ist. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

