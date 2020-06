Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leistungsbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Donnerstag, 04.06.2020

Am Donnerstag, den 04.06.2020, bestellte ein 69jähriger Einbecker im Internet, bei einem vermeintlich gewerblichen Verkäufer, einen zwar gebrauchten, aber dennoch intakten Reifen für seinen Pkw im Wert von 60,-Euro. Nach Bezahlung via Paypal erhielt er dann auch eine Lieferung. In dem Paket befand sich ein komplett defekter Reifen. Daraufhin setzte er dem Lieferanten eine Frist für eine korrekte Lieferung. Bis zum heutigen Tag hat dieser nicht darauf reagiert und keinen weiteren Reifen übersandt. Die Polizei in Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges gegen den Lieferanten eingeleitet.

