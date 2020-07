Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 12.07.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Sonntag, 12.07.2020, gegen 08.20 Uhr, befuhr ein 55jähriger Mann aus Hildesheim mit seinem Motorrad die B 243 aus Bornum kommend in Richtung Rhüden. Kurz vor Rhüden verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in ein nahegelegendes Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. (som)

Diebstahl

Im Verlauf des letzten Monats entwendten unbekannte Täter aus der Garage eines Ausssiedlerhofes bei Lutter eine Kettensäge im Wert von etwa 200 Euro. (som)

Diebstahl

In der Nacht von Mittwoch, 08.07.2020, auf Donnerstag, 09.07.2020, durchtrennten bislang unbekannte Täter das Gitter eines Stabmattenzaunes und drangen dadurch unbefugt auf ein Firmengelände an der Sonnenbergstraße ein. Dort entwendeten sie mehrere Anhängerkupplungen und Stützräder für Anhänger. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1700 Euro. (som)

Körperverletzung

Am Sonntag, 12.07.2020, gegen 01.20 Uhr, kam es in der Maatestraße in Rhüden zu einer Körperverletzung in deren Verlauf ein 18jähriger Mann aus Rhüden seinem 30jährigen Nachbarn mit der Faust in das Gesicht schlug. Dadurch erlitt das Opfer eine Rissverletzung am Augenlid und musste in das Krankenhaus eingeliefert werden. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell