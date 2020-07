POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 12.07.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht PK Bad Harzburg vom 12.07.2020

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg zu einer Körperverletzung. Eine angetrunkene Person stieß fußläufig leicht gegen einen Pkw. Daraufhin stieg der ebenfalls angetrunkene Beifahrer aus und schlug dem Fußgänger ins Gesicht. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Samstag, 04.07.2020 bis zum Samstag, 11.07.2020,wurde ein in der Ilsenburger Straße in Bad Harzburg abgestelltes Wohnmobil durtch Steinwürfe beschädigt. Nach Angaben des Eigentümers sollen Kinder versucht haben, Steine nach Katzen zu werfen.Die Kinder sind ihm jedoch nicht bekannt.

Verkehrsunfälle

Im Stadtgebiet kam es im Verlauf des Samstag zu zwei Verkehrsunfällen. Die jeweiligen Verursacher stießen beim Ein- bzw. Ausparken gegen abgestellte Fshrzeug. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden von 3300 Euro.

i.A. Wagener, POK

