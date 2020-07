Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zum Pressebericht PK Bad Harzburg vom 11.07.2020

Goslar (ots)

Diebstahl

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 09:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Hotel Seela in der Nordhäuser Straße von einem braunen Ford Focus ein Damen-MTB entwendet dass sich auf einem Fahrradträger am Heck des Fahrzeuges befand. Das entwendete Fahrrad der Marke Fully hat einen braunen Rahmen, vorn eine schwarze und hinten eine weiße Gabel. Der Wert des Rades liegt bei ca. 1300 Euro. Zum Entwenden des Fahrrades wurden am Fahrradträger die Gurte durchtrennt und auf unbekannte Weise die Schlösser geöffnet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110.

