POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 11.07.2020

Sachbeschädigung

In der Badestraße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Anhänger beschädigt. Bislang u.T. zerschnitten großflächig alle vier Planenseiten des Anhängers. Der Anhänger stand in der Badestraße kurz vor der Einmündung zur Westeroder Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polzei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110.

Verkehrsunfälle

Am Freitagnachmittag lief ein 14jähriger in der Breslauer Straße in Vienenburg auf die Fahrbahn, um einen Ball wieder zu holen. Hierbei stieß er gegen ein vorbeifahrenden Pkw. Der Jugendliche wurde leichtverletzt, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Bei zwei weiteren Unfällen im Stadtgebiet Bad Harzburg kam es beim Ein- bzw. Ausparken zu Sachschäden. Die Unfääle ereigneten sich auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Ilsenburger Straße bzw. in der Rudolf-Huch-Straße. Hierbei entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro.

Ruhestörung

Teilnehmer einer Gartenparty in der Bismarckstraße sowie eine Wandergruppe am Butterberg mußten durch die Polizei zur Einhaltung der Nachtruhe ermahnt werden. In beiden Fällen waren die Beteiligten einsichtig.

