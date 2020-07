Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 10.07.2020

Illegale Müllentsorgung im Wald

Wolfshagen. Am Donnerstagabend wurde ein Wolfshäger Bürger im Waldbereich gegenüber der Schäderbaude auf eine illegale Müllablagerung, teilweise Sondermüll, aufmerksam. In 28 blauen Abfallsäcken wurden Ambit-Fassadenplatten, Bodenbeläge, Farbreste, Holz, sowie eine Verpackung eines Kinderpools entsorgt. Bei den Fassadenplatten handelt es sich um graue Klinkernachbildungen auf Bitumbasis. In diesem Zusammenhang wird um Hinweise gebeten, wo eine Haussanierung, die entsprechenden Müll verursachte, stattgefunden hat.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Langelsheim. Am Freitagmorgen kam es in der Harzstraße, Einmündung Mühlenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 47jähriger Astfelder wollte mit seinem Roller an der Einmündung anhalten. Bei regennasser Fahrbahn stürzte er und wurde dabei verletzt.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

