POL-GS: PI Goslar: 13 Lkw bei Verkehrskontrolle überprüft, 13 beanstandet.

Goslar (ots)

Bad Harzburg. Am Montag, 06.07.2020, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr bis 13.00 Uhr, fand auf dem Großparkplatz an der Nordhäuser Strasse/Bundesstrasse 4 in 38667 Bad Harzburg eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt gewerblicher Güterverkehr statt.

Die Maßnahme erfolgte durch Beamtinnen und Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar, die dabei von Beamtinnen und Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Goslar sowie des Autobahnpolizeikommissariats Braunschweig unterstützt wurden.

Erschreckende Bilanz dabei:

Während der Kontrolle wurden insgesamt 13 Lkw überprüft, die jeweils entsprechend zeitintensiv waren.

In allen 13 Fällen kam es zu Beanstandungen mit derzeit 16 Verstößen, die sich auf Grund von Mehrfachverstößen z.B. gegen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, des Fahrpersonalgesetzes, der Straßenverkehrszulassungsordnung und/oder Sozialvorschriften erklären, festgestellt.

Bei den Geschwindigkeitsverstößen, die übrigens nach dem "alten Bussgeldkatalog" zu bewerten waren, drohen sechs Fahrzeugführern Fahrverbote.

In einem Fall wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h um 59 km/h durch einen Lkw-Fahrer überschritten und ihm wurde netto eine gefahrene Geschwindigkeit von 79 km/h vorgeworfen.

Einem Holztransporter wurde die Weiterfahrt untersagt, da dieser 8,5 t mehr geladen hatte, als erlaubt gewesen ist.

In einem Fall wurde die Unternehmersperre am Tachographen nicht gesetzt.

Die Kontrollen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Siemers, KHK

