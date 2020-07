Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 09.07.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht Am 07.07.2020, gegen 14.30 Uhr, stieß eine 74-jährige Frau aus Seesen beim Einparken mit ihrem PKW gegen eine Gebäudemauer einer Firma aus Seesen am Bahnhofsplatz in Seesen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die 74-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Maßnahmen einzuleiten. (bü)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell