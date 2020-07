Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 08.07.2020

Goslar (ots)

Versuchter Betrug

Am 03.07.2020, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde eine 78-jährige Frau aus Seesen von einem unbekannten Täter angerufen. Der Unbekannte gab vor, dass die Geschädigte angeblich an Gewinnspielen teilgenommen hätte und einen Betrag von mehr als 2000 Euro zu überweisen habe. Ein Absenden des Überweisungsträgers konnte zum Glück verhindert werden, so dass kein Schaden entstanden ist. (bü)

