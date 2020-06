Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Autofahrerin gefährdet Fußgänger, woraufhin diese auf das Auto eintreten

Am Samstag, den 21.06.20, gegen 16:55 Uhr, versuchten ein 19 und 22-jähriger Fußgänger den Überweg eines auf der Freiburger Straße befindlichen Kreisverkehrs zu durchschreiten. Eine zu diesem Zeitpunkt herannahende Autofahrerin fuhr offensichtlich zu schnell in den Kreisverkehr ein, so dass die beiden Fußgänger dazu genötigt wurden, auf die Seite zu springen, um eine drohende Kollision zu vermeiden. Aus Verärgerung über den "Beinaheunfall" begaben sich die beiden Fußgänger im Anschluss zu der Autofahrerin, welche gerade im Begriff war, auf dem Parkplatz des angrenzenden SB-Marktes zu parken. Es entwickelte sich ein heftiges Wortgefecht, in dessen Verlauf einer der beiden Passanten mit dem Fuß gegen das Auto der Frau trat. Hierdurch entstand am Pkw der Autofahrerin ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Einer hinzugezogenen Polizeistreife gelang es, die Parteien zu trennen und die entsprechenden Strafanzeigen zu fertigen.

Sollten weitere Passanten oder Autofahrer Zeugen des Vorfalls gewesen sein, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

