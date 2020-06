Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.20, gegen 08.50 Uhr, kam es in der Wiesentalstraße in Lörrach zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Seat-Fahrer und der Fahrer eines Klein-Lkw mussten verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 34-jähriger BMW-Fahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf den Klein-Lkw auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den Seat aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden alle drei Autofahrer leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst am Unfallort untersucht. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 20.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und dem Abschleppen, musste die Wiesentalstraße im Bereich der Einmündung zur Ötlinger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

