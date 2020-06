Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht der Unfallflucht - Zeugin gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 18.06.20, gegen 09.40 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Meeraner Platz zu einem Unfall gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein schwarzer Mercedes gegen einen geparkten weißen Mitsubishi gefahren sein. Der Verursacher soll daraufhin mit einer Zeugin, welche den Unfall beobachtet hatte, gesprochen haben und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch ihn erst am 19.06.20 gemeldet. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht nun die Zeugin des Unfalles.

