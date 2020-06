Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Einbrecher stürzt durch Gartenhausdach

Breisach (ots)

In der Nacht von Freitag 19.06.2020 auf Samstag 20.06.2020 brach ein bislang unbekannter Täter beim Versuch, über die Dächer mehrerer Gartenhäuser, auf ein eingefriedetes Grundstück in der Johann-Baptist-Hau Straße zu gelangen durch die Dacheindeckung hindurch. Der Täter dürfte sich hierbei Verletzungen zugezogen haben, floh aber in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Breisach nimmt Hinweise unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

