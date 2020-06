Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdächtiges Ansprechen eines Kindes - Zeugin gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.06.20, gegen 9 Uhr, soll eine 13-Jährige im Bereich der Salzert-/Wallbrunnstraße aus einem roten Auto heraus angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert worden sein. Das Mädchen lehnte dies vehement ab und lief weiter in Richtung Innenstadt. Der Fahrer des roten Pkw wendete und soll abermals neben dem Mädchen hergefahren sein und seine Aufforderung wiederholt haben. Das Mädchen sprach daraufhin eine Fußgängerin an. Die Frau begleitete das Mädchen bis etwa zur Kreuzstraße. Der Pkw fuhr weg. Es soll sich um einen roten Pkw gehandelt haben, der von einem etwa 25-30-jährigen Mann geführt wurde. Dieser soll schwarze, kurze Haare und einen Vollbart gehabt haben, er sprach deutsch ohne Akzent. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, insbesondere die Frau, welche durch das Mädchen angesprochen wurde.

