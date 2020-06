Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Etliche Pkw zerkratzt

Freiburg (ots)

Offensichtlich gab sich eine Täterschaft in der Nacht auf Freitag viel Mühe damit, anderen Schaden zuzufügen. Bei der Polizei wurden zwischenzeitlich mehr als zehn Autoeigentümer vorstellig, deren Autos zwischen Donnerstag, 23:15 Uhr, und Freitag, 09:45 Uhr, zerkratzt wurden. Die Autos standen alle entlang der Merklinstraße und im Bereich Bürgerwehrstraße. Wie es die Schadensbilder verraten, musste die Täterschaft bei manchen Autos extra um diese herumlaufen, was eventuell beobachtet worden sein könnte. Wer im entsprechenden Zeitraum sachdienliche Wahrnehmungen gemacht, möge sich bitte mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

