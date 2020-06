Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Waldkirch: Auto zerkratzt

Freiburg (ots)

Gerade mal 30 Minuten parkte ein Autofahrer seinen silbergrauen VW Golf am Samstag in der Mauermattenstraße, auf dem gemeinschaftlichen Parkplatz des Einkaufsmarktes mit dem Fitnessstudio. Als er um 16 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkam, befand sich ein tiefer, langer und wie es aussieht, vorsätzlich verursachter Kratzer im Lack seines Autos. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

