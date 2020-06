Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt - Drei alkoholisierte und aggressive Personen im Polizeigewahrsam

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2020, kam es in den frühen Morgenstunden nach Streitigkeiten unter alkoholisierten Personen im Bereich der Niemensstraße zu einem Polizeieinsatz, bei welchem mehrere Platzverweise ausgesprochen werden mussten. Eine Person, die bereits im Vorfeld aggressiv und stark alkoholisiert in Erscheinung getreten war, musste in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der 28jährige Widerstand. Ein 18jähriger Mann, welcher an gleicher Örtlichkeit dem Platzverweis nicht nagekommen war und wahllos Personen attackierte, wurde ebenso in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete auch er Widerstand. Auch er war alkoholisiert und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Gegen 05.15 Uhr teilten Passanten der Polizei eine Schlägerei in der Niemensstraße mit. In diesem Fall ist ein 35jähriger Mann mit einer Personengruppe in Streit geraten. Nur durch das besonne Auftreten der Personengruppe konnte eine handgreifliche Auseinandersetzung vermieden werden. Die Polizei erteilte dem Störer einen Platzverweis. Eine Stunde später, um 06.15 Uhr, wurde den Beamten erneut eine aggressive Person gemeldet. Beim Eintreffen der Streife in der Kaiser-Joseph-Straße/ Ecke Löwenstraße konnten die Beamten den unter Platzverweis stehenden Mann erkennen. Aufgrund seines Verhaltens musste auch er in Gewahrsam genommen werden.

