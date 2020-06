Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Görwihl: Radfahrer erleidet schwere Kopfverletzungen - mit Rettungshubschrauber in Klinik" - Radfahrer verstorben

Freiburg (ots)

Der schwer verletzte Radfahrer ist am 19.06.2020 in einer Klinik verstorben.

Meldung vom 05.06.2020:

Ein 83 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Sturz am Donnerstagabend, 04.06.2020, auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Görwihl sehr schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Gegen 17:30 Uhr war der Mann mit seinem Pedelec einen abschüssigen Streckenabschnitt zwischen Engelschwand und Giersbach hinuntergefahren. Als ein Pkw entgegenkam, bremste der Radfahrer zu stark und kam zu Fall. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Einen Helm trug er nicht. Zu einem Kontakt mit dem Auto kam es nicht. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei rund 1000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell