POL-FR: - Waldshut-Tiengen/Bonndorf/Jestetten: Drei Autofahrer haben zu viel getrunken - Waldshut-Tiengen: Brandalarm

Waldshut-Tiengen/Bonndorf/Jestetten: Drei Autofahrer haben zu viel getrunken

Drei Autofahrer sind über das vergangene Wochenende bei Verkehrskontrollen aufgefallen, da sie zu viel getrunken hatten. Am Freitagmittag, 19.06.2020, erwischte es in Tiengen einen 76 Jahren alten Mercedes-Fahrer. Eigentlich kontrolliert, weil er keinen Gurt angelegt hatte, stellte sich bei einer Überprüfung eine Alkoholbeeinflussung von ca. 0,6 Promille heraus. In der Nacht zum Sonntag, 21.06.2020, gegen 00:25 Uhr, wurde in Bonndorf ein 34 Jahre alter Renault-Fahrer angehalten. Bei ihm wurden ca. 0,8 Promille festgestellt. In derselben Nacht kurz vor 02:00 Uhr wurde in Jestetten ein 19-jähriger Fiat-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Er hatte gut 0,6 Promille intus. Zur genauen Feststellung der Alkoholbeeinflussung wurde in den beiden letzten Fällen eine Blutprobe erhoben. Auf Verstöße gegen die 0,5-Promille-Grenze stehen ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro.

Waldshut-Tiengen: Brandalarm

Zu einem Brandalarm in die Südstadt von WT-Tiengen ist am Samstagabend, 20.06.2020, die Feuerwehr und die Polizei ausgerückt. In einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte ein Rauchmelder gegen 22:45 Uhr ausgelöst. Ursächlich war ausgetretener Wasserdampf aus einem Ventil an einer Heizung. Das offene Ventil konnte geschlossen werden.

