Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Rollerfahrer bei Sturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ohne Fremdeinwirkung ist am Samstagabend, 20.06.2020, ein Rollerfahrer in Laufenburg gestürzt. Dabei erlitt der 60-jährige Fahrer leichte Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Waldshut. Gegen 20:25 Uhr war der Mann in der Säckinger Straße gegen den Bordstein gefahren und dann zu Fall gekommen. Sein Roller wurde leicht beschädigt.

