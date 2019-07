Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leichtverletzen

Mainz (ots)

Dienstag, 30.07.2019, 21:09 Uhr

Ein 49-jähriger PKW-Fahrer hält aufgrund eines roten Lichtsignals an der Kreuzung Alicenstraße. Ein 26-jähriger Kleinkraftfahrer befährt die Binger Straße und nähert sich dem inzwischen grünen Lichtsignal. Er beschließt ungebremst die Kreuzung zu überqueren, unterschätzt dabei die Anfahrtsgeschwindigkeit des zuvor an der Ampelanlage haltenden PKWs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht er dem PKW aus. Er fällt dabei seitlich zu Boden. Er hat leichte Schürfwunden und gibt an, keinen Rettungswagen zu benötigen. Er gibt an, dass es ihm glücklicherweise gut geht. Dem PKW-Fahrer ist nichts passiert. Der Kleinkraftfahrer wird verwarnt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell