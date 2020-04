Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gerüst demontiert und mitgenommen

53909 Zülpich-Sinzenich (ots)

Bei seiner Anzeigenerstattung am Mittwochvormittag teilt ein 31-Jähriger aus Zülpich mit, dass an einem Haus am Mühlenhostert Montagvormittag (7.30 bis 11 Uhr) ein Gerüst gestohlen wurde. Der Zülpicher hatte sich ein Gerüst einer Baufirma ausgeliehen und dieses mit eigenen Teilen ergänzt. Bei Rückfrage beim Verleiher gab dieser an, dass seine Firma das Gerüst nicht abgebaut habe. Offenbar demontierten Unbekannte am Montagmorgen das am Haus stehende Gerüst und verschwanden. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell