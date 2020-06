Polizeipräsidium Freiburg

Folgemeldung zu "Rickenbach: Schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Kraftrades

Zeugenaufruf!"

Freiburg (ots)

Eine 39 Jahre alte Frau war nach derzeitigem Kenntnisstand nach links von der Landstraße in Richtung Schweikhof abgebogen. Dabei befand sich die Frau mit ihrem Kleinbus hinter einem Wohnmobil oder Wohnwagen. Auch bedingt durch diesen Umstand übersah die den entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Dabei erlitt der 58 Jahre alte Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Die Frau wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 40000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Rickenbach im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751-89630, sucht Zeugen! Insbesondere die Benutzer des Wohnmobils oder des Wohnwagens wird gebeten, sich zu melden.

Erstmeldung:

Landkreis Waldshut

L152, Höhe Wieladingen

Am 21.06.2020, gegen 18.00 Uhr, kam es auf der L152 Höhe Wieladingen zu einer Vorfahrtsverletzung, in deren Verlauf ein Motorrad auf einen Pkw auffuhr. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwerst verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Freiburg geflogen. Die L152 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel.: 07751-89630, zu melden.

BS/FLZ

