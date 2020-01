Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falscher Glücksbote

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Eine Obernkirchener Bürgerin ist am Dienstag und am Mittwoch telefonisch von einem gewissen Herrn Lorenzo am Telefon darüber informiert worden, dass sie als glückliche Gewinnerin aus einer Lotterie hervorgegangen ist und 28.500 Euro gewonnen hat. Die Telefonanrufe des "falschen Glücksboten" wurden zunächst mit einer unterdrückten und später mit einer hannoverschen Telefonnummer geführt.

Die Bargeldgewinnerin sollte ihren Gewinn durch einen Sicherheitsdienst mittels Geldtransporter in einem Koffer überbracht bekommen.

Für die Bemühungen des Sicherheitsdienstes müsse die Obernkirchenerin, so Herr Lorenzo, mit dem Erwerb von Gutscheinen im Wert von 500 Euro in Vorkasse gehen.

Die Angerufene tat das einzig Richtige, sie beendete das Telefonat und informierte die Polizei Bückeburg, um wegen eines Betrugsversuchs eine Strafanzeige zu erstatten.

Der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer, möchte eindringlich davor warnen, solche Anrufe ernst zu nehmen. Was die Angerufenen in freudiger Erwartung des Geldsegens nicht bedenken - sie geben persönliche Daten von sich preis. Möglicherweise erfragte Kontodaten lassen sich nur schwer wieder aus dem "Datenfundus" für potentielle Betrüger entfernen. Die Opfer erhalten oft weitere Angebote oder Gewinnversprechen.

Mittlerweile gibt es sogenannte Trittbrettfahrer unter den Betrügern, die anbieten, die Daten auf Dauer zu entfernen. Die Straftäter kassieren eine Gebühr, eine Leistung erfolgt nicht.

Auch wenn Sie den Eindruck haben, Ihr Gewinnschreiben oder der Telefonanruf ist persönlich an Sie gerichtet, es handelt es sich in Wahrheit um Massenaussendungen oder vorgetäuschte Telefonanrufe. Betrügerische Firmen aus dem Ausland mieten bei der Bundesnetzagentur eine 0900er Nummer an, um über einen Sprach- und Wahlcomputer unzählige Anschlüsse anzurufen und lassen dann, wenn jemand abhebt, ein Tonband laufen. Die Ansage verspricht einen Gewinn. Näheres werde man nur bei einem Rückruf unter der 0900er Nummer erfahren. Das einzige was der "Gewinner" wirklich bekommt, ist eine saftige Telefonrechnung

