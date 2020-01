Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit drei leicht Verletzten und hohem Sachschaden - Hilden - 2001029

Mettmann (ots)

Am Montag (06. Januar 2020) kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen an der Kreuzung Benrather Straße / Neustraße in Hilden. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Hilden mit seinem VW Touareg die Benrather Straße in Richtung Düsseldorfer Straße. An der Kreuzung Benrather Straße / Neustraße / Bahnhofsallee / Düsseldorfer Straße übersah er einen verkehrsbedingt stehenden VW Polo einer 27-jährigen Hamburgerin und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Polo noch in einen davor ebenfalls verkehrsbedingt wartenden Seat Ateca Cupra eines 29 Jahre alten Mannes aus Hilden geschoben.

Die Frau aus Hamburg sowie ihre zwei Mitfahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Auch die Beifahrerin des Seat-Fahrers erlitt leichte Verletzungen. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. Die beiden Fahrzeuge VW Touareg und VW Polo waren nicht mehr verkehrstüchtig und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro.

