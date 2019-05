Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 4 zum Motorrad-Unfall: 26-Jähriger in Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Dienstag, 30. April 2019, und Freitag, 3. Mai 2019, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zu dem Unfall auf der Dennhäuser Straße.)

Kassel-Niederzwehren: Nach dem schweren Motorrad-Unfall auf der Dennhäuser Straße in Kassel am 30. April 2019 ist der 26 Jahre alte Krad-Fahrer am gestrigen Donnerstag vermutlich in Folge seiner schweren Verletzungen in einem Kasseler Krankenhaus verstorben.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache, in die ein Gutachter mit eingebunden ist, sowie wegen Unfallflucht gegen einen mutmaßlich am Unfallgeschehen beteiligten Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

