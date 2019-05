Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Fahrradeigentümer meldete sich nach Fotofahndung; Fahrrad wurde am Kasseler Auebad geklaut

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere Erstmeldung und die veröffentlichten Fotos vom Dienstag, dem 7. Mai, 16:37 Uhr: "Kassel: Zwei aufgefundene Fahrräder am Waldauer Fußweg vermissen ihre Eigentümer- Polizei sucht mit Fotos".)

Kassel-Unterneustadt: Bereits am Donnerstag, nach der Veröffentlichung der vorausgegangenen Pressemeldung mit Fotos der im April am Waldauer Fußweg aufgefundenen Fahrräder, meldete sich der Eigentümer des Radon Mountainbikes bei den ermittelnden Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei. Er hatte sein Fahrrad am Mittwoch, den 17.04.19, um 11:30 Uhr, vor dem Auebad in Kassel mit einem "Abus" Drahtschloss am Fahrradständer angeschlossen und war Schwimmen gegangen. Als er gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkam, musste er feststellen, dass sein 900 Euro teures Mountainbike nicht mehr da war. Den Diebstahl zeigte der bestohlene Fahrradeigentümer um 15:50 Uhr auf dem Polizeirevier Mitte in Kassel an. Ein aufmerksamer Spaziergänger, hatte die Räder bereits gegen 12:45 Uhr am selbigen Tag aufgefunden und den Beamten vom Kasseler Polizeirevier Ost gemeldet. Unglücklicherweise war die Rahmennummer des Mountainbikes aufgrund eines Anbauteils nicht mehr erkennbar, was die Zusammenführung von Fahrrad und Eigentümer verzögerte.

Der Eigentümer des verbliebenen Peugeot Citybikes wird noch gesucht und kann sich ebenfalls an die Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei wenden, um sein Fahrrad zurückzubekommen. Auch bitten die Beamten weiterhin Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum Diebstahl und Auffinden der Räder, in der tatrelevanten Zeit am Mittwoch den 17.04.19, zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr, gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Tabea Spurek Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell