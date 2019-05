Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grundschüler läuft gegen fahrendes Auto und wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof: Bei einem Unfall im Philippinenhöfer Weg in Kassel ist am heutigen Donnerstagvormittag ein sieben Jahre alter Grundschüler schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war das Kind gegen 10 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Caldener Straße", aus Richtung eines Supermarktes, auf die Straße gelaufen. Dabei hatte er offenbar den von links kommenden VW einer 54-Jährigen aus Kassel übersehen. Der Junge war im weiteren Verlauf gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des fahrenden Autos gestoßen und hatte sich dabei offenbar ein Bein gebrochen. Ein Rettungswagen brachte das Kind anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Am Pkw der Frau war nach Angaben der eingesetzten Beamten kein erkennbarer Schaden entstanden.

